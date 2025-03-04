Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Πειραιώς όταν σύμφωνα με πληροφορίες, ταξί υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής, συνθήκες προσέκρουσε σε κολώνα.

Αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του ταξί και να τραυματιστεί μια 61χρονη γυναίκα που επέβαινε στο όχημα, η οποία σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες έχει διασωληνωθεί.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ που μετέφερε τα θύματα του τροχαίου στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα έχει κάταγμα αντιβραχίου και κάκωση κάτω άκρου. Μάρτυρας του τροχαίου, ανέφερε ότι ο οδηγός έπεσε στην κολώνα χωρίς να προλάβει να πατήσει φρένο.

Πηγή: skai.gr

