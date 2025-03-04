Της Έλενας Γαλάρη

Στην ανακρίτρια απολογήθηκαν οι 7 από τους συνολικά 14 κατηγορουμένους, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ελέγχων πριν από τις συγκεντρώσεις για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στους 2 κατηγορουμένους, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν δύο σακίδια με μολότοφ, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους καθώς και της απαγόρευσης συμμετοχής σε πορείες.

Στις απολογίες τους, φέρονται να ανέλαβαν την ευθύνη, είπαν πως έχουν μετανιώσει και ζήτησαν μια ευκαιρία για να αποδείξουν ότι έχουν καταλάβει το λάθος τους.

Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Αύριο θα απολογηθούν ακόμη επτά κατηγορούμενοι οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Την ίδια ώρα, για τις 22 Μαϊου αναβλήθηκε η δίκη των 25 φερόμενων ως μελών του Ρουβίκωνα , οι οποίοι είχαν αναρτήσει πανό στα γραφεία της Hellenic Train.

