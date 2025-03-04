Ένας 26χρονος νεαρός συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, για τον άγριο ξυλοδαρμό του 78χρονου παππού του το πρωί της Καθαράς Δευτέρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε με αφορμή τις μεταξύ τους διαφορές και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρότατο τραυματισμού του ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αρχές η σύντροφος του 78χρονου άνδρα, παππούς και εγγονός καβγάδισαν με αποτέλεσμα ο 26χρονος να χτυπήσει με τα χέρια στο πρόσωπο τον ηλικιωμένο, ενώ του πέταξε και μια πέτρα, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο ηλικιωμένος κατέρρευσε και λίγο αργότερα τον εντόπισε αιμόφυρτο η σύντροφός του, η οποία ενημέρωσε τις αρχές.

Ο 78χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του στο ΠΑΓΝΗ, όπου και εισήχθη στην εντατική.

Ο νεαρός συνελήφθη από τους αστυνομικούς κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Προανάκριση διενεργείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.