Υπό την επήρεια αλκοόλ διαπιστώθηκε πως ήταν οδηγός γερανού που συνεργάζεται με την Τροχαία όταν κλήθηκε για να απομακρύνει οχήματα μετά από αλκοτέστ στους οδηγούς, τα ξημερώματα της Κυριακής, στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα της Κυριακής ο οδηγός του γερανού ειδοποιήθηκε από αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν ελέγχους αλκοτέστ στην οδό Πανεπιστήμιου να πάει στο σημείο προκειμένου να παραλάβει αυτοκίνητο ενός ιδιώτη που είχε βρεθεί θετικός σε αλκοοτέστ.

Για το λόγο αυτό, ο οδηγός του γερανού επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο για να το φορτώσει στο γερανό, πλην όμως επιτάχυνε απότομα και συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα μιας γυναίκας που επίσης βρισκόταν στο σημείο.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να προκληθούν υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αλκοολομέτρηση του ιδιώτη-οδηγού του γερανού, με θετικό αποτέλεσμα και του βεβαιώθηκε σχετική παράβαση, ενώ τόσο ο γερανός, όσο και τα άλλα δύο οχήματα, μεταφέρθηκαν σε χώρο φύλαξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

