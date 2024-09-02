Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 66χρονος οδηγός της μηχανής

Το τροχαίο συνέβη ο ύψος του Ιδρύματος Ερευνών, ενώ επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της τροχαίας για να διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος.

Σημειώνεται ότι το αστικό λεωφορείο ήταν εκτός υπηρεσίας.

Πηγή: skai.gr

