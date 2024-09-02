Λογαριασμός
Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας: Δίκυκλο συγκρούστηκε με λεωφορείο- Νεκρός 66χρονος

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της τροχαίας για να διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος 

τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 66χρονος οδηγός της μηχανής 

Το τροχαίο συνέβη ο ύψος του Ιδρύματος Ερευνών, ενώ επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της τροχαίας για να διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος. 

Σημειώνεται ότι το αστικό λεωφορείο ήταν εκτός υπηρεσίας.

