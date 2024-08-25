Ένας 55χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, το απόγευμα της Κυριακής (25/8), στο 28ο χιλιόμετρο του δρόμου Θεσσαλονίκης-Πετριτσίου, στο ύψος της Νέας Σάντας Κιλκίς.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 55χρονος και κατευθυνόταν προς το Κιλκίς συγκρούστηκε μετωπικά λίγο πριν τις 5 το απόγευμα με άλλο Ι.Χ., με οδηγό μία 44χρονη.

Σύμφωνα με το voria.gr, επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, που χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν τον 55χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η 44χρονη οδηγός του άλλου αυτοκινήτου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Κιλκίς. Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, επέβαιναν επίσης ένας 38χρονος και δύο 3χρονα κοριτσάκια. Ο 38χρονος και τα παιδιά μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά και την προανάκριση διενεργεί η Τροχαία Κιλκίς.

