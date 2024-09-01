Κικίλιας: ΕΔΕ για τον θάνατο εποχικού πυροσβέστη σε τροχαίο στη Θάσο

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σχετικά με αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Θάσο που κόστισε τη ζωή του εποχικού πυροσβέστη Ανδρέα Ανδρεάδη. Όπως δηλώνει ο κ. Κικίλιας, το αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Θάσο, «ως απεδείχθη έγινε εν ώρα υπηρεσίας» και προσθέτει ότι διατάχθηκε ΕΔΕ «προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος οι συνθήκες, όπως και να καταλογιστούν οι ευθύνες όπου αναλογούν».

Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας δήλωσε:

«Το αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Θάσο που κόστισε τη ζωή του εποχικού πυροσβέστη μας, Ανδρέα Ανδρεάδη, ως απεδείχθη έγινε εν ώρα υπηρεσίας. Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος οι συνθήκες, όπως και να καταλογιστούν οι ευθύνες όπου αναλογούν.

Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

Σημειώνεται ότι οι εποχικοί πυροσβέστες με ανάρτησή τους σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης καταγγέλλουν ότι ο συνάδελφός τους «εργαζόταν 24 ώρες συνεχόμενες, σχόλασε στις 7:30 το πρωί και μετά από 2,5 ώρες, στις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας δηλαδή, καλέστηκε να αναλάβει υπηρεσία για άλλες δέκα ώρες, ορισμένος μάλιστα άυπνος οδηγός, σε όχημα με 5 ακόμα άτομα πλήρωμα». «Ο συνάδελφός μας στην Θάσο που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, ήταν ορισμένος 34 ώρες υπηρεσία με 2,5 ώρες ανάπαυση στο σύνολο των ωρών αυτών (ανάπαυση δόθηκε μετά από 24 ώρες 07:30 με 10:00 το πρωί όπου ανέλαβε και πάλι υπηρεσία)», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Το αυτοκινητιστικό δυστύχημα συνέβη την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2024 σε δημοτική οδό της Θάσου, λίγο πριν τις 14.00 όταν 38χρονος οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος εποχικός πυροσβέστης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

