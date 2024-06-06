Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα - Νεκρός 52χρονος μοτοσικλετιστής

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Βούλα όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:30 στη συμβολή των οδών Βασιλέως Παύλου και Αυλώνος.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή όπου ο αναβάτης της μοτοσικλέτας, εκτινάχθηκε και έπεσε με μεγάλη δύναμη επάνω σε κορμό δέντρου.

Επιτόπου έσπευσε κλιμάκιο της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον μοτοσικλετιστή με καταγωγή από την Ιταλία, στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο.

Ωστόσο ο 52χρονος άνδρας υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Πηγή: skai.gr

