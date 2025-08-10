Τροχαίο δυστύχημα σε τούνελ στην παραλιακή – Νεκρός ο οδηγός – Βίντεο 

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στις 3 το μεσημέρι μέσα στο δεύτερο τούνελ στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ο οδηγός φαίνεται να έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο που οδηγούσε να ξεφύγει από την πορεία του και να καρφωθεί στον τοίχο του τούνελ.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Πηγή: skai.gr

