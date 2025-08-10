Εγκληματική οργάνωση, διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, μέσω εμπορευματοκιβωτίων προερχόμενων από τη Λατινική Αμερική εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά την ανεύρεση 271 κιλών και 150 γραμμαρίων κοκαΐνης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η αξία της οποίας υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούσε τα 5.500.000 ευρώ στην αγορά.

Τα ναρκωτικά έφτασαν σε ειδικά μετασκευασμένη κρύπτη εμπορευματοκιβωτίου με μπανάνες από το Εκουαδόρ και η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνες των ελληνικών αρχών, ύστερα από πληροφορίες που δόθηκαν από Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος Ηνωμένου Βασιλείου (NCA).

Το κοντέινερ εντοπίστηκε την Τετάρτη, μετά από ευρεία επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνειακής Αρχής, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Μετά την ανεύρεση των ναρκωτικών, χθες οργανώθηκε από τη Δίωξη Ναρκωτικών επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά τρία μέλη της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

• 47χρονος, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με την επικοινωνία με τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και το συντονισμό της επιχειρησιακής ομάδας, για την εξαγωγή και παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών από την κρύπτη του εμπορευματοκιβωτίου,

• 32χρονος, επιφορτισμένος με την εξαγωγή και παράδοση των ποσοτήτων κοκαΐνης στα έτερα μέλη της οργάνωσης και

• 40χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, ο οποίος παρείχε για λογαριασμό της οργάνωσης χώρο και μέτρα ασφαλείας, για τη διευκόλυνση της εξαγωγής των ναρκωτικών από το εμπορευματοκιβώτιο.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, εκτός από την κοκαΐνη κατασχέθηκαν το εμπορευματοκιβώτιο, δύο οχήματα, 655 ευρώ, 4 κινητά και εξοπλισμός και μηχανήματα της εταιρείας παροχής υπηρεσιών μεταφορών (γερανός, τροχός, μηχάνημα ηλεκτροκόλλησης, εργαλεία κ.α.).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.