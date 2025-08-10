Υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων (Ozempic) από δύο ειδικευόμενους γιατρούς Δημόσιου νοσοκομείου αποκαλύφθηκε από τις αρχές.

Στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ταυτοποίησαν τους 2 ειδικευόμενους ιατρούς ως δράστες.

Οι κατηγορούμενοι, τον Δεκέμβριο του 2024 σε τουλάχιστον 4περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα τους και την πρόσβαση τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του δημόσιου νοσοκομείου, υπέκλεψαν κωδικούς πρόσβασης ιατρών άλλης κλινικής και προέβησαν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση Ozempic μεγάλης αξίας, σε ασθενείς της εν λόγω κλινικής που το ιστορικό τους δικαιολογούσε τη χορήγησή του.

Στη συνέχεια μετέβησαν σε φαρμακεία της Αττικής, όπου εκτέλεσαν τη συνταγή, ώστε να προμηθευτούν το εν λόγω φαρμακευτικό σκεύασμα, με σκοπό την μεταπώληση του σε έτερα άτομα και την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Σημειώνεται ότι οι συνταγογραφήσεις εκτελέστηκαν εν αγνοία των εν λόγω ασθενών αλλά και των ιατρών της κλινικής

Για την υπόθεση σχηματίστηκε σε βάρος των 2 γιατρών δικογραφία για νόθευση συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

