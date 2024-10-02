Τρομοκρατικό χτύπημα- Τελ Αβίβ: Συγκλονίζει ο πατέρας του 26χρονου Ιωνά Καρούση

Συγκλονίζει ο πατέρας του 26χρονου Ιωνά Καρούση , του Έλληνα που είναι ανάμεσα στα επτά θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Τελ Αβίβ, με ενόπλους να ανοίγουν αδιακρίτως πυρ, κοντά σε στάση του τραμ.

«Δεν υπάρχει πιο τραγικό πράγμα… μοναχογιός, ένα απίστευτο παιδί, δεν υπάρχει… στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπάρχει τέτοια ψυχή και τέτοιο ταλέντο… Τελείωνε την αρχιτεκτονική», αναφέρει συντετριμμένος ο διάσημος Έλληνας καθηγητής Νευρολογίας, Δημήτρης Καρούσης.

«Τώρα μόλις είχε καινούρια φίλη από τη Θεσσαλονίκη και θα ερχόταν εδώ να σπουδάσει μαζί, να χτίσουν την καινούρια ζωή τους. Βρήκε δουλειά σε ένα γραφείο που θα άρχιζε την επόμενη εβδομάδα. Νοίκιασε σπίτι που θα έμεναν την επόμενη εβδομάδα. Ετοίμαζε το κρεβάτι. Χθες πήγε να ετοιμάσει το κρεβάτι, να μεταφέρει και πήγε στο Τελ Αβίβ για αυτό», περιγράφει.

«Έκανε και μία εργασία για τους σταθμούς του διαβολεμένου του τραμ στο Τελ Αβίβ και βρέθηκε η καταραμένη αυτή ώρα στις 7 το απόγευμα στο σταθμό της Γιάφα για να κάνει την εργασία του και τον πυροβόλησαν», προσθέτει τονίζοντας πως ο άτυχος νέος δέχθηκε τέσσερις φορές πυρά.

«Οι αθώοι την πληρώνουν από την τρέλα που υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Πρέπει να σταματήσουν αυτά τα πράγματα, η αιματοχυσία, το οφθαλμόν αντί οφθαλμού δεν τελειώνει ποτέ.», συνοψίζει.

Οι άνθρωποι του Ιωνά, σε Ελλάδα και Ισραήλ τον αναζητούσαν εναγωνίως, χωρίς να ξέρουν ότι είχε πέσει θύμα τρομοκρατικής επίθεσης.

Οπως αναφέρει ο φίλος του Παναγιώτης Γρηγοριάδης, είχε μιλήσει μαζί του χθες νωρίς το μεσημέρι, πριν εξαφανιστεί.

«Μετά το απόγευμα έστειλε μήνυμα η κοπέλα του ότι εδώ και πέντε ώρες δεν έχει δώσει σημεία ζωής, δεν έχει επικοινωνήσει ούτε με εμένα, ούτε με τους δικούς του, ούτε με κανέναν».

Οπως περιγράφει ο Παναγιώτης, από εκεί κι έπειτα τα τηλέφωνα είχαν πάρει φωτιά.

«Εμείς στην αρχή σκεφτήκαμε ή ότι έχει μείνει από μπαταρία ή ενδεχομένως του έκλεψαν το κινητό», λέει καταλήγοντας πως προς το βράδυ πια κι ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του πληροφορήθηκε το τραγικό νέο ακούγοντας τους δικούς του να φωνάζουν «τον φάγανε, τον σκοτώσανε»

