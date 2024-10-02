Aπόφαση για καθαίρεση των δύο εν αργία Αρχιμανδριτών Νεκτάριου και Πορφύριου και αποσχηματισμό του μοναχού Αββακούμ έλαβε το Συνοδικό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο της Εκκλησίας της Κύπρου απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο του Μητροπολίτη Κιτίου Νεκταρίου, τα μέλη του, τους Μητροπολίτες, Λεμεσού Αθανασίου, Κωνσταντίας Βασιλείου, των Επισκόπων, Καρπασίας Χριστοφόρου, Αρσινόης Παγκρατίου και Αμαθούντος Νικολάου, κατόπιν παραπομπής ενώπιόν του της υπόθεσης των Αρχιμανδριτών Νεκταρίου Γεωργίου και Πορφυρίου Ττόουλου, του ιερομονάχου Αββακούμ Χριστοφή, κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, προέβη σε εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης σε δικασίμους συνεδριάσεις, στην παρουσία όλων των Μελών του Δικαστηρίου και των κατηγορουμένων, στο Μικρό Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

Το Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο «διεξελθόν το πόρισμα της Ανακριτικής Επιτροπής μεθ’ ολοκλήρου του περιεχομένου του κατατεθέντος εις την Γραμματεία του Δικαστηρίου μαρτυρικού υλικού και το Κατηγορητήριο του Εκκλησιαστικού Εισαγγελέως, προέβη εις εξέτασιν των προσαχθέντων μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως».

«Διακούσαν δε μετά προσοχής την κατατεθείσαν Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης των υπό του Εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου κληθέντων ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων, την αγόρευση του Εκκλησιαστικού Εισαγγελέως και τας απολογίας των Κατηγορουμένων, αποφάσισε ομοφώνως: την καθαίρεση εκ του υψηλού υπουργήματος της Ιερωσύνης δι’ α υπέπεσαν κανονικά παραπτώματα και την επαναφορά εις τας τάξεις των Μοναχών, του Νεκταρίου Γεωργίου, του Πορφυρίου Ττόουλου και του Αββακούμ Χριστοφή, τέως κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, βάσει των Θείων και Ιερών Κανόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των Διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου» καταλήγει.

Βολές εξαπέλυσε ο δικηγόρος των μοναχών, Ιωάννης Βαβούσκος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «τους απαγόρευσαν να απολογηθούν, δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν και τους έβγαλαν έξω».

Κατάγγειλε ότι το Συνοδικό Δικαστήριο «παραβίασε όλους τους Ιερούς Κανόνες» και ανέφερε ότι προστέθηκαν άλλες δύο κατηγορίες, για την προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο και για τη συνέντευξη που έδωσαν οι μοναχοί πρόσφατα σε podcast.

