«Σκοτεινή δεκαετία 1964- 1974»: Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τον Αλέξη Παπαχελά

Την Τρίτη 1 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της νέας μεγάλης σειράς ντοκιμαντέρ, συντελεστές, δημοσιογράφοι, στελέχη του ΣΚΑΪ και φίλοι, παρακολούθησαν το πρώτο επεισόδιο, σε αποκλειστική προβολή στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στο Παγκράτι.

Η «Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974», η σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων του Αλέξη Παπαχελά, έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου στις 21.00 και φωτίζει άγνωστα παρασκήνια της πιο ταραγμένης δεκαετίας της σύγχρονης ιστορίας μας.

Ντοκουμέντα και μαρτυρίες αποκαλύπτουν πώς μπήκε η Ελλάδα στην περιπέτεια της δικτατορίας. Για πρώτη φορά σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα από συνομιλίες στον Λευκό Οίκο και από το μοιραίο ελληνικό πολεμικό συμβούλιο της 20ης Ιουλίου έρχονται στο φως. Οι συνωμοσίες, οι μυστικές επιχειρήσεις, οι δολοπλοκίες που συγκλόνισαν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και ό,τι συνέβαινε πίσω από κλειστές πόρτες έρχονται στο φως από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων και ανθρώπους – κλειδιά που σπάνε για πρώτη φορά τη σιωπή τους. Ποια ήταν η σχέση της CIA και των ΗΠΑ με την χούντα και τους δικτάτορες, πώς οργανώθηκε το πραξικόπημα κατά του Αρχιεπισκόπου Μακάριου, γιατί σίγησαν τα ελληνικά όπλα κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974.

Λίγο πριν την προβολή:

Η Chief Content Officer του ΣΚΑΪ, Άλκηστη Μαραγκουδάκη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους τονίζοντας πως «ο ΣΚΑΪ, για μία ακόμη φορά, τοποθετεί την ιστορία στο κέντρο του προγράμματός του. Από την αρχαία ιστορία μέχρι και τα σύγχρονα θέματα έχουμε αναπτύξει και παρουσιάσει πρωτότυπες παραγωγές με στόχο να φέρουμε το κοινό σε επαφή με το παρελθόν του, παρελθόν που αφήνει το αποτύπωμά του στο παρόν και στο μέλλον. Λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να οδηγείται στις ίδιες περιπέτειες. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, να λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, είτε για καλό είτε για κακό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η ανασύσταση των γεγονότων της ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ φωτίζεται από τον ερευνητικό φακό του Αλέξη Παπαχελά με τρόπο μοναδικό όπως δεν έχει αποτυπωθεί μέχρι σήμερα».

Ο επιστημονικός σύμβουλος της σειράς Τάσος Σακελλαρόπουλος, σημείωσε ότι: «η δουλειά που έχει κάνει ο Αλέξης Παπαχελάς και η ομάδα της παραγωγής είναι εξαιρετική. Τα έξι επεισόδια του ντοκιμαντέρ είναι ένα ψηφιδωτό εξαιρετικό, ένα ψηφιδωτό που κάθε κομμάτι του λειτουργεί σαν πάρα πολύ σφιχτό ρεπορτάζ… Όλο αυτό πλαισιώνεται και από τις συνεντεύξεις ανθρώπων που είχαν καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα».

Ο δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς, αφού ευχαρίστησε τα στελέχη του ΣΚΑΪ και τους συνεργάτες του στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «Αυτό το ντοκιμαντέρ απεικονίζει μία περίοδο που είναι καταλυτική, αλλά δυστυχώς είναι γνωστή στην κοινή γνώμη με στερεότυπα, με θεωρίες συνωμοσίας, με κουτσομπολιά και σπανίως γίνεται αντικείμενο μίας ψύχραιμης καταγραφής των γεγονότων. Είναι για μένα μία εποχή, που έχει πολλά ένοχα μυστικά, όπως για παράδειγμα το τι συνέβη το 1974 στην Κύπρο. Ελπίζω ότι με αυτό το ντοκιμαντέρ σπάμε κάποια ταμπού, λέμε τα πράγματα όπως είναι. Είναι μία περίοδος που πρέπει να συνεχίζει να είναι αντικείμενο μελέτης. Ελπίζω ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ, που δεν θα το δουν μόνο οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ζήσει αυτά τα γεγονότα, αλλά θα το δει και μία νεότερη γενιά, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό θα μάθει την ιστορία με έναν ψύχραιμο τρόπο».

Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου στις 21.00 και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα στον ΣΚΑΪ

