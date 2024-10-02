Λογαριασμός
Αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική: Συνελήφθησαν 6 άτομα - Κατασχέθηκαν πιστόλια (Βίντεο)

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ΥΑΤ, Τροχαίας, Σ.μηΕ.Α. (drone) καθώς και αστυνομικός σκύλος

Aστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στη Δυτική Αττική για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν πιστόλια, πάνω από 250 φυσίγγια 9mm και κινητά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, ενώ συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ΥΑΤ, Τροχαίας, Σ.μηΕ.Α. (drone) καθώς και αστυνομικός σκύλος.

