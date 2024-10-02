Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στη Δυτική Αττική για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν πιστόλια, πάνω από 250 φυσίγγια 9mm και κινητά.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, ενώ συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ΥΑΤ, Τροχαίας, Σ.μηΕ.Α. (drone) καθώς και αστυνομικός σκύλος.
