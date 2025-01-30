Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες των Τρικάλων οι οποίοι το πρωί της Πέμπτης μπήκαν με τα τρακτέρ τους μέσα στην πόλη.

Το κομβόι των τρακτέρ και των άλλων οχημάτων εισήλθε στην πόλη κορνάροντας, ενώ για λίγα λεπτά πραγματοποίησαν στάση έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Όπως κατέγραψε το trikalavoice.gr περισσότερα από 100 τρακτέρ μετακινήθηκαν από το μπλόκο του κόμβου Μεγαλοχωρίου και κατέληξαν στη Νομαρχία όπου παρέδωσαν ψήφισμα στην αντιπεριφερειάρχη Χρύσα Ντιντή.

Σε δηλώσεις τους οι αγρότες αναφέρθηκαν στις διεκδικήσεις του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου, καθώς, όπως είπαν, τα αγροτικά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στον κόμβο Μεγαλοχωρίου όπου πραγματοποίησαν αποκλεισμό του κόμβου.

