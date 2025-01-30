Όλοι ήταν εκεί. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι που έζησαν και συνεργάστηκαν με τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, πήγαν στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών για το στερνό «αντίο».

Τραγική φιγούρα στην κηδεία, του δημοσιογράφου - κριτικού κινηματογράφου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ύστερα από επιπλοκές πνευμονίας, η μητέρα του, η οποία λύγισε στον αποχαιρετισμό του γιου της.

Βίντεο από το τελευταίο «αντίο»:

Το «παρών» έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ο οποίος συλλυπήθηκε τη μητέρα του εκλιπόντος.

Στην τελευταία του κατοικία συνόδευσαν καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Κιμούλης, η Ελένη Ράντου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Βάνα Μπάρμπα. Επίσης ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης καθώς και πολλοί δημοσιογράφοι.

Ιδιαίτερα συγκινημένη η ηθοποιός Τζόυς Ευείδη, είπε ότι «αποχαιρετά έναν δικό της άνθρωπο... θα μου θυμίζει τις νεανικές μας τρέλες», σημείωσε χαρακτηριστικά:

Πηγή: skai.gr

