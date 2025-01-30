Παναγία της Τήνου: Σαν σήμερα βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα

Στις 30 Ιανουαρίου 1823, στο κτήμα Δοξαρά στην Τήνο, βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας, που απεικονίζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και στην οποία αποδίδονται πολλά θαύματα.

Η εικόνα ανακαλύφθηκε ενώ προηγήθηκαν ανασκαφές το 1822, που αποκάλυψαν έναν αρχαίο ναό του Διονύσου και έναν ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Μετά την εύρεση της θαυματουργής εικόνας ακολούθησε η οικοδόμηση του σημερινού περικαλλούς ναού, ο οποίος κτίσθηκε πάνω από τον αρχικό ναΐσκο με συνεισφορές των κατοίκων της Τήνου, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ευστράτιου Καλονάρη από τη Σμύρνη.

Η ξύλινη εικόνα είναι σχετικά μικρών διαστάσεων, αρχαιοτάτη, αρίστης τέχνης και σκεπασμένη εξ ολοκλήρου - πλην των προσώπων της Παναγίας και του Ιησού - με χρυσό, άργυρο και με αναρίθμητα τιμαλφή και πολύτιμους λίθους, τάματα των πιστών.

«Σκάψε στο κτήμα του Αντώνη Δοξαρά»

Το 1821, στις αρχές της Ελληνικής Επανάστασης, εμφανίστηκε στον ύπνο ενός γέροντα, του Μιχάλη Πολυζώνη, η Παναγία και τον διέταξε να σκάψει στον αγρό του Αντώνη Δοξαρά, έξω από την πόλη της Τήνου για να ανεύρει την εικόνα της. Πράγματι, ο μπαρμπα-Μιχάλης εκτέλεσε το θέλημά της, αλλά η εικόνα δεν βρέθηκε.

Ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1822, η μοναχή Πελαγία (κατά κόσμον Λουκία Νεγρεπόντη), που εγκαταβιούσε στο ορθόδοξο μοναστήρι της Παναγίας Κεχροβουνίου, είδε επανειλημμένα στον ύπνο της την Παναγία, η οποία τη διέταξε να παρουσιασθεί στους πρόκριτους του νησιού και να τους πείσει να συνεχίσουν τις έρευνες και να αναγείρουν ένα μικρό ναό στο κτήμα Δοξαρά.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν, αλλά το μόνο που βρέθηκε ήταν τα ερείπια ενός αρχαίου ναού κι ένα ξεροπήγαδο.

Ύστερα από λίγο ενέσκηψε επιδημία πανώλης στην Τήνο και, προς εξιλέωση της Παναγίας, αποφασίστηκε να κτισθεί μικρός ναός στον αγρό του Δοξαρά.



Κατά τη διάρκεια της τελετής του θεμελίου λίθου, με έκπληξη οι παριστάμενοι είδαν το άλλοτε ξεροπήγαδο να είναι γεμάτο με δροσερό νερό. Το θεώρησαν θαύμα και με μεγαλύτερη ζέση συνέχισαν την αναζήτηση της εικόνας της Παναγίας.

Στις 30 Ιανουαρίου 1823, ανήμερα της εορτής των Τριών Ιεραρχών κι ενώ οι εργασίες για την ανέγερση του ναΐσκου συνεχίζονταν με πυρετώδεις ρυθμούς, η αξίνα του εθελοντή οικοδόμου Εμμανουήλ Μάτσα ή Σπανού προσέκρουσε στην εικόνα και την έσπασε στα δύο.

Μόλις το αντελήφθη, μάζεψε τα σπασμένα κομμάτια της εικόνας κι ενώ επιχειρούσε να τα προσαρμόσει, αυτά κόλλησαν ως εκ θαύματος.

Το γεγονός διαδόθηκε αστραπιαία σ’ όλο το νησί και πλήθη λαού συνέρρευσαν στο σημείο για να προσκυνήσουν τη σεπτή εικόνα. Λίγες μέρες μετά εξαφανίστηκε και η πανώλη από το νησί.

Πηγή: skai.gr

