Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλιμακώνουν τα μπλόκα οι αγρότες της Θεσσαλίας

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Θεσσαλίας, αποφασίζοντας να εντείνουν τις πιέσεις τους με νέες δράσεις διαμαρτυρίας.

Από σήμερα, Τρίτη, θα κλείνουν συμβολικά τους κεντρικούς δρόμους της περιοχής κάθε απόγευμα, σε διάφορα σημεία, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Παράλληλα, προχωρούν στη διοργάνωση συλλαλητηρίων εντός των πόλεων, με στόχο να ευαισθητοποιήσουν το ευρύ κοινό και να απαιτήσουν άμεσες λύσεις από τις αρχές.

Παράλληλα, αύριο Τέταρτη θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Καρδίτσα, ενώ την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο με τρακτέρ στη πόλη της Λάρισας.

Αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της πανθεσσαλικής σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

