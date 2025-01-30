Στο 9,4% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο, έναντι 10,4% τον Δεκέμβριο 2023 και, του αναθεωρημένου προς τα κάτω 9,5% τον Νοέμβριο 2024. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 443.639 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 48.529 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023 (9,9%) και κατά 6.124 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 (1,4%).
Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 11,3% από 13,1% τον Δεκέμβριο 2023 και στους άνδρες σε 8% από 8,2%.
Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 21% από 23,7% τον Δεκέμβριο 2023 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 8,9% από 9,6%.
Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.267.593 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 35.656 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023 (0,8%) και μείωση κατά 10.579 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 (0,2%).
Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.053.783 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 10.816 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023 (0,4%) και αύξηση κατά 14.551 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 (0,5%).
- Ιστορικό ρεκόρ στο ΤΖΟΚΕΡ: Μοιράζει 19,5 εκατ. ευρώ στην αποψινή κλήρωση - Το μεγαλύτερο έπαθλο στα χρονικά του παιχνιδιού
- Κρήτη: Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο αγοράκι – Από αύριο σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα του νοσοκομείου
- Παράταση στην εφαρμογή της νέας πλατφόρμας για τα ηλεκτρονικά ραντεβού
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.