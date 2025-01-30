Στο 9,4% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο, έναντι 10,4% τον Δεκέμβριο 2023 και, του αναθεωρημένου προς τα κάτω 9,5% τον Νοέμβριο 2024. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 443.639 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 48.529 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023 (9,9%) και κατά 6.124 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 (1,4%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 11,3% από 13,1% τον Δεκέμβριο 2023 και στους άνδρες σε 8% από 8,2%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 21% από 23,7% τον Δεκέμβριο 2023 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 8,9% από 9,6%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.267.593 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 35.656 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023 (0,8%) και μείωση κατά 10.579 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 (0,2%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.053.783 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 10.816 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023 (0,4%) και αύξηση κατά 14.551 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 (0,5%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

