Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δυναμική του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται από την αύξηση του αριθμού των παραγγελιών, αύξηση που αγγίζει το 21% σε σύγκριση με το 2024 και με τη μέση αξία παραγγελίας να ξεπερνά τα 52 ευρώ.

Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ανάπτυξη έχουν τα μέλη του Skroutz Plus, τα οποία πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο 18 αγορές εντός του 2025, με τη συνολική αξία των αγορών τους (μ.ο) να είναι πέντε φορές παραπάνω σε σχέση με εκείνη των μη συνδρομητών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινότητα των Plus μελών εμπιστεύεται την πλατφόρμα για το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της, καθώς οι παραγγελίες τους αντιπροσωπεύουν πλέον το 46% του συνολικού όγκου παραγγελιών του Skroutz.

Σε γεωγραφικό επίπεδο τώρα, η Αττική και η Θεσσαλονίκη διατήρησαν την πρωτιά στην αγοραστική κίνηση και το 2025. Την πρώτη πεντάδα των νομών με τις περισσότερες αγορές πανελλαδικά συμπλήρωσαν οι νομοί Σερρών, Ηρακλείου και Κοζάνης, ενώ ακολούθησαν οι νομοί Αχαΐας, Ρεθύμνου, Λάρισας, Πιερίας και Κιλκίς. Η έντονη αυτή δραστηριότητα σε ολόκληρη τη χώρα υποστηρίχθηκε αποτελεσματικά από το διευρυμένο δίκτυο της Skroutz Last Mile (SLM), που διεκπεραίωσε το 70% των παραγγελιών.

Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών έπαιξε η επέκταση των Skroutz Point σε περισσότερες από 2000 περιοχές σε όλη την Ελλάδα και με περισσότερες από 69 χιλιάδες θυρίδες, με το 38,9% των παραγγελιών να παραλαμβάνεται το 2025 μέσω αυτών, καταγράφοντας σημαντική άνοδο από το 27,1% του προηγούμενου έτους.

Η πιο δημοφιλής αναζήτηση στο Skroutz ήταν τα κινητά τηλέφωνα, με τα sneakers και τα αθλητικά παπούτσια να ακολουθούν. Οι κατηγορίες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το 2024 ήταν οι "Υγεία και Ομορφιά" (22%), "Σπίτι-Κήπος" (21%), "Τεχνολογία" (19%) και η "Μόδα" (12%). Στην άψογη αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο Βοηθός AI, ο οποίος διαχειρίστηκε πάνω από 5 εκατ. μηνύματα για προσωποποιημένες προτάσεις και συγκρίσεις προϊόντων και με το 18,2% των χρηστών που τον συμβουλεύτηκαν να προχωρά σε προσθήκη προϊόντος στο καλάθι τους.

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο τζίρος των επιχειρήσεων στο Skroutz σημείωσε κατά μέσο όρο άνοδο 22%, με πάνω από 1.400 επιχειρήσεις να σπάνε το φράγμα των 100 χιλιάδων ευρώ σε ετήσιο τζίρο.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων είχε η αξιοποίηση της υπηρεσίας "Fulfilled by Skroutz (FBS)". Πιο συγκεκριμένα, περισσότερα από 405 καταστήματα που συμμετείχαν σε αυτήν, κατέγραψαν αύξηση τζίρου 41,2% κατά μέσο όρο, αποκλειστικά μέσω των πωλήσεων FBS, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα καταστήματα που συμμετείχαν στην υπηρεσία πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.