ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,9% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Νοέμβριο 2025 

Αύξηση 0,9% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Νοέμβριο πέρυσι σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Νοεμβρίου 2024, έναντι αύξησης κατά 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Νοεμβρίου 2024 προς τον Νοέμβριο 2023, και πλέον αριθμεί 1.849 πλοία.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.808.872 κόρους και παρουσίασε μείωση 2,8% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Νοεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 4,1% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Νοεμβρίου 2024 προς τον Νοέμβριο 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.