Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι οικοδομικές άδειες στο σύνολο της χώρας τον Οκτώβριο, οι οποίες όμως αντιστοιχούν σε μικρότερη επιφάνεια και μειωμένο όγκο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), στο σύνολο της χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.997 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 710.043 m2 επιφάνειας και 3.537.905 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 13,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 5,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 3,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον ίδιο μήνα ανήλθαν σε 2.977 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 694.493 m2 επιφάνειας και 3.437.754 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 4,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 15.550 m2 επιφάνειας και 100.151 m3όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, τον Οκτώβριο του 2025, είναι 2,8%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2024 έως τον Οκτώβριο 2025, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 29.912 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.524.928 m2 επιφάνειας και 30.106.119 m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2023 - Οκτωβρίου 2024 παρατηρήθηκε μείωση κατά 1,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 9,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 8,0% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2024 - Οκτωβρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 1,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 10,0% στην επιφάνεια και μείωση κατά 8,0% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2023 - Οκτωβρίου 2024.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,0%. Το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 4,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 12,7% στην επιφάνεια και μείωση κατά 7,1% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2024.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 4,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 12,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 6,7% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2024.



Πηγή: skai.gr

