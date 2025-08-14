Στη σύλληψη ενός άνδρα 61 ετών, που εντοπίστηκε χθες το βράδυ στη δυτική Θεσσαλονίκη να οδηγεί μεθυσμένος το φορτηγό του προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι πραγματοποίησαν έλεγχο με ηλεκτρονική συσκευή για τον προσδιορισμό αλκοόλης στον εκπνεόμενο αέρα (αλκοτέστ), με θετικό αποτέλεσμα.

Ο οδηγός συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ελέγχων για την τήρηση του ΚΟΚ και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων εντοπίστηκε από περιπολούντες αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης 38χρονος ημεδαπός να οδηγεί Ι.Χ., ενώ την προηγούμενη ημέρα τού είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς στερείτο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου και συνελήφθη.

