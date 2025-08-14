Βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο αλλά τους τηλεθεατές έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Πόπης Χριστοδούλου, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο ευρύ κοινό από τον διπλό ρόλο της θρυλικής υπηρέτριας «Μάρθα-Ριτσα» της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου στο Παρά Πέντε!

"Έφυγε" από την ζωή η θρυλική υπηρέτρια "Μάρθα-Ριτσα" της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου στο Παρά πέντε!Τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στην σειρά "Φόνοι στο καμπαναριό"



Συλλυπητήρια στους οικείους της 😢🕊💔#Ποπη_Χριστοδούλου pic.twitter.com/4ZcbHELE2F August 14, 2025

Πριν λίγο καιρό, η ομάδα του αγαπημένου τηλεοπτικού σίριαλ θρήνησε τον χαμό ενός ακόμα συναδέλφου τους, του Γεράσιμου Μιχελή (ο «κακός» της σειράς), ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου.

Η Πόπη Χριστοδούλου είχε λάβει μέρος και στη σειρά «7 Θανάσιμες Πεθερές» και «Safe Sex» αλλά και στην ταινία «Νήσος».

Η Πόπη Χριστοδούλου με τη «Ζουμπουλία«, Ελισάβετ Κωνσταντινίδη, σε πρεμιέρα παράστασης

Η τελευταία της, επίσης κωμική, τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά «Φόνοι στο καμπαναριό».

Αντίο Μάρθα… Αντιο Ρίτσα … Σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες στιγμές γέλιου που μας χάρισες! 🕊️🕊️ #Πόπη_Χριστοδουλου pic.twitter.com/KML7JrtQT6 — living and dreaming (@89Greek) August 14, 2025

Τα τελευταία χρόνια δίδασκε στη σχολή του στενού της φίλου Παναγιώτη Καποδίστρια, ο οποίος και ανακοίνωσε τον θάνατό της.

«Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις. Πώς διάολο μπορείς να χωρέσεις σε λίγες προτάσεις τόσα χρόνια; Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, παρέα νύχτες ατελείωτες. Γέλια, κλάματα, τσακωμοί (καυγάδες ομηρικοί) και μετά αγκαλιά. Αυτή η ζεστή ή αγκαλιά... Εκείνη που δε θες να τελειώσει... Παρέα με εκείνο το κόκκινο φουστάνι που τόσο ήθελες να φορέσεις. Και κατάφερα στο φόρεσα. Ξέρεις εσύ... Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή. Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι… Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που υπήρξα κομμάτι της ζωής σου. Τα άλλα θα στα πω μετά. Καληνύχτα... » έγραψε ο Παναγιώτης Καποδίστριας.



Πηγή: skai.gr

