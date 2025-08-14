Εικόνες από Drone που έδωσε στη δημοσιότητα το politischios.gr αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στη Βόρεια Χίο.

Εν τω μεταξύ, βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα στο πύρινο μέτωπο της Βόρειας Χίου, καθώς η υποχώρηση των ανέμων έχει δώσει σημαντική ανάσα στις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, που δίνουν για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο έναν εξαντλητικό αγώνα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, σύμφωνα με το politischios.gr.

Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις του Νομού, ενισχυμένες από ομάδες που παραμένουν στο νησί, εκατοντάδες εθελοντές, αλλά και κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους προκειμένου να περιορίσουν τις εστίες στις ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές των Κηπουριών, των Φυτών και των Καμπιών.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, στον συντονισμό της επιχείρησης προστέθηκαν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα, που επιχειρούν από αέρος, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας για περιορισμό της φωτιάς στα παραπάνω σημεία.

