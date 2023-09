Τρεις νεκροί σε τροχαίο στην Πάτρα: Σκοτώθηκαν παππούς, εγγονός και μία γυναίκα Ελλάδα 09:12, 25.09.2023 linkedin

Το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 66χρονος και επέβαιναν ένα νήπιο ηλικίας τριών ετών και μία γυναίκα 61 ετών για άγνωστους ακόμα λόγους, εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού