Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα: Νεκροί παππούς και εγγονός Ελλάδα 07:32, 25.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, οι δύο έχασαν τη ζωή τους