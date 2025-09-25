Τραγωδία σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα, με μια 58χρονη να παρασέρνει με το ΙΧ της έναν 11χρονο μαθητή, ο οποίος κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί - μαθητής της Ε' Δημοτικού - επιστρέφοντας από το σχολείο, επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ βαριά.

Το αγόρι κατευθυνόταν προς το μαγαζί που έχει ο πατέρας του, 400 μέτρα περίπου από το σημείο το μοιραίου δυστυχήματος

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου δυστυχώς κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

