Τραγωδία σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα, με μια 58χρονη να παρασέρνει με το ΙΧ της έναν 11χρονο μαθητή, ο οποίος κατέληξε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί - μαθητής της Ε' Δημοτικού - επιστρέφοντας από το σχολείο, επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ βαριά.
Το αγόρι κατευθυνόταν προς το μαγαζί που έχει ο πατέρας του, 400 μέτρα περίπου από το σημείο το μοιραίου δυστυχήματος
Ο 11χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου δυστυχώς κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.
