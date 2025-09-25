Παρουσιάστηκε η νέα έκδοση του Gov.gr Wallet

Τη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, που για πρώτη φορά ενσωματώνει βασικές λειτουργίες του gov.gr και σημαντικές νέες δυνατότητες, παρουσίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ertnes.gr. Με σκοπό την αναβαθμισμένη εμπειρία των χρηστών, το Gov.gr Wallet αποκτά πιο απλό και φιλικό σχεδιασμό, ώστε όλοι οι πολίτες να διευκολύνονται στην καθημερινότητά τους.

Για τη χρήση της εφαρμογής απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TaxisNet και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο ΕΜΕπ ή οι προσωπικοί κωδικοί web banking.

Το Gov.gr Wallet αναμένεται να γίνει διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες κινητών σύντομα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ψηφιακή διακυβέρνηση στην Ελλάδα και φέρνοντας τα δημόσια έγγραφα πιο κοντά στους πολίτες.

Μέσα στον Οκτώβριο θα ενσωματωθούν όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία για τα ακίνητα και μέχρι το τέλος του χρόνου θα εισαχθούν και τα επαγγελματικά πιστοποιητικά.

