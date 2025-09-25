Η Pizza Fan ανακοίνωσε πως διέκοψε τη συνεργασία της με τον κωμικό Πάρι Ρούπο, που έκανε διαφημιστικά της εταιρείας, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τα όσα ανέφερε σε παράστασή του.

Ο κωμικός σε παράσταση που πραγματοποίησε πριν λίγες ημέρες στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, έκανε σάτιρα με την ελληνική σημαία, τους Ναζί, τη σφαγή του Μελιγαλά και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο ίδιος ανήρτησε απόσπασμα της παράστασης στα social media, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Γουστάρω κάθε φορά εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι. Το οποίο αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα».

Και συνέχισε: «Μου αρέσει πάρα πολύ κάθε χρόνο όταν παίζουμε εδώ στα Λιπάσματα. Ιδανικό όνομα. Γιατί ‘’λιπάσματα’’ μου θυμίζει αυτό που θα έπρεπε να καταλήξουν να είναι όλοι οι Ναζί. Είστε από αυτούς που λένε: ‘μορφώστε τους Ναζί’; Σόρι δεν έχω αρκετό χρόνο για αυτό. Έχω μόνο μία ζωή και σκοπεύω να την περάσω με όσο λιγότερους από αυτούς γίνεται».

«Σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 1944 λήγει η Μάχη του Μελιγαλά. Ακολούθησε η εισβολή απλών κατοίκων και αμάχων και σφαγή των ταγματασφαλιτών. Από τότε, όλοι οι φασίστες όταν θέλουν να δουν πού θα πάνε διακοπές μπαίνουν στο tripa advisor. Κάντε επιτέλους το πηγάδι Airbnb να τελειώνουμε», ανέφερε επίσης.

Για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σχολίασε: «Νεκρός από σφαίρα ο Αμερικανός ακροδεξιός Τσάρλι Κερκ. Έκανε περιοδείες και ως θερμός υποστηρικτής της οπλοκατοχής. Συγχαρητήρια, γιατί η καμπάνιά του αυτή επιτέλους βρήκε στόχο».

Τα σχόλια από την παράσταση του κωμικού έφεραν θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να στέλνουν μηνύματα στην Pizza Fan και να καλούν σε μποϊκοτάζ της εταιρείας.

Ακολούθως σήμερα, η εταιρεία ανακοίνωσε πως διακόπτει τη συνεργασία της με τον Πάρι Ρούπο, αναφέροντας στην ανακοίνωσή της:

Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ. Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.