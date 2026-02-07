Η «σεζόν μεταγραφής» προσέλκυσε τα βλέμματα του Παναθηναϊκού

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το συνολικό κόστος της μεταγραφής φτάνει τα 5.200.000 ευρώ,

Η Σλάβεν διατηρεί 20% ποσοστό μεταπώλησης

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία του κροατικού συλλόγου

Οι «πράσινοι» προχώρησαν σε μια κίνηση με ξεκάθαρο βλέμμα τόσο στο παρόν όσο, κυρίως, στο μέλλον, αποκτώντας τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, έναν από τους πιο προβεβλημένους εκπροσώπους της νέας φουρνιάς του κροατικού ποδοσφαίρου.

Η φετινή χρονιά αποτέλεσε το σημείο καμπής στην πορεία του, καθώς ήταν αυτή που τον καθιέρωσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε 20 εμφανίσεις και 1.726 αγωνιστικά λεπτά, ο Γιάγκουσιτς έχει καταγράψει 7 γκολ και 6 ασίστ, συμβάλλοντας άμεσα σε 13 τέρματα της ομάδας του.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.