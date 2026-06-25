Στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού ενόψει της πιο κρίσιμης περιόδου της αντιπυρικής περιόδου, στις αιτίες πρόκλησης των πυρκαγιών, στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με προσωπικό και μέσα, αλλά και στις δράσεις πρόληψης, αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας χθες βράδυ στον Τ/Σ «Action24».

Αναφερόμενος στην υπόθεση της Κερατέας, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξιχνίασε την υπόθεση και προχώρησε στη σύλληψη της 43χρονης, σημειώνοντας ότι «έχει δεθεί η υπόθεση» και υπογραμμίζοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των στελεχών της ΔΑΕΕ. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών έχουν πλέον ξεπεράσει τις 111.

Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι η μεγάλη πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το 85% είναι αμέλεια», ενώ σημείωσε ότι από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν ήδη εκδηλωθεί περισσότερες από 1.100 πυρκαγιές.

Αναφερόμενος στις καιρικές συνθήκες του φετινού καλοκαιριού, ο υπουργός εξήγησε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο είναι οι παρατεταμένοι καύσωνες, η αυξημένη καύσιμη ύλη που δημιουργήθηκε μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα και της άνοιξης και τα μελτέμια. Όπως είπε, «από εκεί ξεκινάμε συνήθως» αναφερόμενος στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, περίοδο κατά την οποία παραδοσιακά εκδηλώνονται οι δυσκολότερες συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε επίσης στον νέο Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο οποίος αποτυπώνει τις περιοχές με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα, από τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία μέχρι την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, επισημαίνοντας ότι στις περιοχές αυτές δίνεται ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενίσχυση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, σημειώνοντας ότι φέτος επιχειρούν συνολικά περίπου 80 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 51 είναι μισθωμένα και περίπου 30 εθνικά. Όπως τόνισε, πρόκειται για «τον μεγαλύτερο αεροπορικό στόλο που έχουμε», ο οποίος ενισχύει σημαντικά την επιτήρηση και την άμεση πρώτη προσβολή των πυρκαγιών. Παράλληλα, ανέφερε ότι το πρώτο νέο αεροσκάφος Canadair που έχει παραγγείλει η χώρα αναμένεται να παραδοθεί το 2028, ενώ οι παραδόσεις θα ολοκληρωθούν έως το 2031.

Ερωτηθείς για τις επιχειρησιακές προκλήσεις της αντιπυρικής περιόδου, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός βασίζεται πάντα στο δυσμενέστερο σενάριο. «Πρέπει να δουλεύουμε για το χειρότερο σενάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού εξαρτάται από την ετοιμότητα, την έγκαιρη κινητοποίηση και τη σωστή κατανομή των δυνάμεων.

Ο υπουργός μίλησε για τη συμβολή των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, τονίζοντας ότι περισσότεροι από 5.500 πιστοποιημένοι εθελοντές και περίπου 240 εθελοντικές οργανώσεις συμμετέχουν ενεργά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Όπως είπε, «τους μετράμε κανονικά», καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μηχανισμού τόσο στην επιτήρηση όσο και στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες ενίσχυσης των εθελοντών, όπως η προμήθεια πλήρους ατομικού εξοπλισμού προστασίας και η ρύθμιση για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων τους, ενώ, όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια εξεύρεσης του κατάλληλου τρόπου χρηματοδότησης για την κάλυψη του κόστους των καυσίμων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Σχετικά με την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Τουρνάς ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης, θα δημοσιευθεί νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών επταετούς θητείας, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού. Όπως ανέφερε, από τις 13.000 οργανικές δυνάμεις που διέθετε το Πυροσβεστικό Σώμα κατά τη σύσταση του υπουργείου, η στελέχωσή του ενισχύεται σταδιακά, ενώ στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού δημιουργήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι 21 Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Για τις αποδοχές των πυροσβεστών, σημείωσε ότι έχουν ήδη δοθεί αυξήσεις μέσω του ειδικού μισθολογίου, ενώ επανέλαβε «τη βούληση της Πολιτείας να συνεχίσει την οικονομική ενίσχυσή τους». «Η πρόθεσή μας είναι όσο μπορούμε να εξασφαλίσουμε τους πόρους, για να ενισχύσουμε και το εισόδημα των πυροσβεστών μας», δήλωσε, υπενθυμίζοντας παράλληλα «την πρόσθετη αμοιβή για επιπλέον υπηρεσίες κατά την αντιπυρική περίοδο, καθώς και το ειδικό επίδομα που χορηγείται στο τέλος κάθε έτους».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις δράσεις πρόληψης, επισημαίνοντας ότι φέτος έχουν καταγραφεί πάνω από 765.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια δεν σταματά με τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. «Οι προληπτικές δράσεις όλων μας, και του πολίτη και των δήμων και του ΥΠΕΝ, θα πρέπει να συνεχιστούν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πρόληψη αποτελεί διαρκή διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι μόνο στην Αττική επιχειρούν 33 drones που επιτηρούν τους ορεινούς όγκους και τις ευάλωτες περιοχές, ενώ ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες περιπολίες ανάλογα με τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη επέμβαση στα πρώτα λεπτά εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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