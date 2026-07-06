Για παροχή βοηθείας σε γυναίκα 50 ετών μετά από πτώση της σε γκρεμό περίπου 20 μέτρων, πλησίον του καταφυγίου «Μπάφι» στην Πάρνηθα του Δήμου Αχαρνών, κλήθηκαν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, περίπου στις 15:00 και χάρη στη γρήγορη αντίδρασή τους, κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν.

Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεω-εντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.

Η γυναίκα εντοπίστηκε λίγο αργότερα τραυματισμένη από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πεζοπορούσε σε μονοπάτι πλησίον του καταφυγίου, έχασε την ισορροπία της και κατέπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων. Η γυναίκα κατά τον απεγκλωβισμό της διαπιστώθηκε πως έφερε τραύματα, αλλά είχε τις αισθήσεις της, και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

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