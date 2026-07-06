Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός Microsoft ανακοίνωσε σήμερα την κατάργηση, με άμεση ισχύ, 4.800 θέσεων εργασίας ή περίπου του 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της.

Οι 1.600 θέσεις που καταργούνται άμεσα προέρχονται από τη θυγατρική βιντεοπαιχνιδιών Xbox, στο πλαίσιο μιας ευρείας αναδιάρθρωσης μετά τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματά της. Ο όμιλος, η έδρα του οποίου βρίσκεται στο Ρέντμοντ, στην Πολιτεία Ουάσιγκτον, σκοπεύει να καταργήσει άλλες 1.600 θέσεις εργασίας στην Xbox μέχρι τα τέλη του οικονομικού έτους 2027 (Ιούνιος του 2027), δηλαδή συνολικά οι απολύσεις σε βάθος χρόνου θα ανέλθουν σε 6.400.

Οι υπόλοιπες θέσεις εργασίας που καταργούνται αφορούν τις εμπορικές ομάδες της εταιρείας.

Η Microsoft στην ανακοίνωσή που αναρτήθηκε στο μπλογκ της διαβεβαίωσε ότι οι θέσεις που θα καταργηθούν δεν θα αντικατασταθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα εξάλλου με την εταιρεία, περισσότεροι από το 30% των εργαζομένων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να αποχωρήσουν, επέλεξαν να συμμετάσχουν πρόσφατα σε ένα πρόγραμμα εθελούσιας συνταξιοδότησης.

Πηγή: skai.gr

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