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Τέλος το Μουντιάλ για Χέντερσον, μετά τον φοβερά άτυχο τραυματισμό του στους πανηγυρισμούς

Ο Τζόρνταν Χέντερσον δεν θα καταφέρει να προσφέρει άλλο τις υπηρεσίες του στο Μουντιάλ, μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό του στους πανηγυρισμούς

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Χέντερσον

Ο Τζόρνταν Χέντερσον βγήκε νοκ-άουτ από το υπόλοιπο κομμάτι του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μετά την πρόκριση της Αγγλίας στα προημιτελικά με το ηρωικό 3-2 επί του Μεξικό στο «Αζτέκα».

Ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ και νυν χαφ της Μπρέντφορντ προσπάθησε να περάσει πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες φεύγοντας από το σημείο των πανηγυρισμών των «τριών λιονταριών» μπροστά στην εξέδρα, γλίστρησε και έπεσε άτσαλα στο έδαφος.

Κατά την πτώση του χτύπησε στον καρπό και χρειάστηκε το φορείο για να φύγει από το γήπεδο, με τη ζημιά που υπέστη να είναι τέτοια που τον οδηγεί στο χειρουργείο και τον βγάζει εκτός δράσης για το υπόλοιπο του φετινού Μουντιάλ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Αγγλία Μεξικό
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