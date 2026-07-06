Κίνα: Δοκιμή πυραύλου από πυρηνοκίνητο υποβρύχιο – «Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι αφελές», λέει ο Ρούτε

Έντονο προβληματισμό στη Δύση προκάλεσε η δοκιμαστική εκτόξευση στρατηγικού πυραύλου από πυρηνοκίνητο υποβρύχιο του κινεζικού Πολεμικού Ναυτικού στον Ειρηνικό Ωκεανό, με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να δηλώνει ότι η Συμμαχία δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει την Κίνα με αφέλεια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα, παραμονή της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε σχολίασε ότι η κινεζική πυραυλική δοκιμή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της μεταβαλλόμενης παγκόσμιας στρατηγικής πραγματικότητας.

«Αυτό είναι ακόμη μία απόδειξη ότι δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς. Και δεν είμαστε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο εξακολουθεί να αποτελεί τον «βασικό υποστηρικτή» της ρωσικής πολεμικής μηχανής στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Η πρώτη γνωστή δοκιμή από πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εδώ και δεκαετίες

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε στις 12:01 τοπική ώρα από στρατηγικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο του Λαϊκού Απελευθερωτικού Ναυτικού, μεταφέροντας εικονική εκπαιδευτική κεφαλή, η οποία έπληξε με επιτυχία προκαθορισμένη θαλάσσια περιοχή στον Ειρηνικό.

Το επίσημο πρακτορείο Xinhua χαρακτήρισε τη δοκιμή «μέρος του ετήσιου προγράμματος στρατιωτικής εκπαίδευσης», υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είχε γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στις ενδιαφερόμενες χώρες και δεν στρεφόταν εναντίον συγκεκριμένου κράτους ή στόχου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι πρόκειται για την πρώτη γνωστή επιχειρησιακή δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου από κινεζικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο από το 1982, γεγονός που θεωρείται σημαντικό ορόσημο για τις δυνατότητες της κινεζικής πυρηνικής αποτροπής.

Αντιδράσεις από Αυστραλία, Ιαπωνία και Νέα Ζηλανδία

Η δοκιμή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, επιβεβαίωσε ότι η χώρα της είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων από το Πεκίνο, χαρακτήρισε όμως την εκτόξευση «αποσταθεροποιητική», επισημαίνοντας ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίνα επιταχύνει τον στρατιωτικό της εξοπλισμό χωρίς την απαιτούμενη διαφάνεια.

Η Νέα Ζηλανδία εξέφρασε επίσης έντονη ανησυχία, σημειώνοντας ότι ενημερώθηκε μόλις λίγες ώρες πριν από τη δοκιμή, ενώ η Ιαπωνία ανέφερε ότι είχε λάβει προειδοποίηση για πιθανή διέλευση του πυραύλου, ο οποίος τελικά δεν κατέπεσε εντός της ιαπωνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Ιδιαίτερο συμβολισμό απέκτησε το γεγονός ότι η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την υπογραφή νέας αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Αυστραλίας και Φίτζι, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού επιρροής μεταξύ Κίνας και δυτικών συμμάχων στα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού.

Μήνυμα προς το ΝΑΤΟ και τη Δύση

Οι δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε εντάσσονται στη σταδιακή διεύρυνση της στρατηγικής ατζέντας του ΝΑΤΟ, το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει την Κίνα όχι ως άμεσο στρατιωτικό αντίπαλο, αλλά ως δύναμη με αυξανόμενη παγκόσμια επιρροή και σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η Συμμαχία έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η στενή συνεργασία Πεκίνου–Μόσχας, η ανάπτυξη προηγμένων πυρηνικών και πυραυλικών συστημάτων από την Κίνα, καθώς και η επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στον Ινδο-Ειρηνικό, αποτελούν εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα το διεθνές περιβάλλον ασφαλείας.

Η νέα δοκιμή θεωρείται επίσης επίδειξη της λεγόμενης «ικανότητας δεύτερου πλήγματος» (second-strike capability), δηλαδή της δυνατότητας μιας πυρηνικής δύναμης να ανταποδώσει ακόμη και μετά από αιφνιδιαστική πυρηνική επίθεση. Αναλυτές εκτιμούν ότι η επιτυχής εκτόξευση ενισχύει την αξιοπιστία της κινεζικής πυρηνικής αποτροπής και υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση των στρατηγικών δυνατοτήτων του Πεκίνου.



Πηγή: skai.gr

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