Reuters: Η Γαλλία εμφανίζεται πλέον ανοιχτή στην πώληση του συστήματος αεράμυνας SAMP/T στην Τουρκία

Η Γαλλία εμφανίζεται πλέον ανοιχτή στο ενδεχόμενο πώλησης του γαλλοϊταλικού αντιαεροπορικού συστήματος SAMP/T στην Τουρκία, εγκαταλείποντας τη στάση πολιτικής αντίθεσης που τηρούσε επί χρόνια, σύμφωνα με πέντε πηγές του πρακτορείου Reuters που έχουν γνώση του ζητήματος. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για πιο ουσιαστικές συνομιλίες με την Άγκυρα.

Τέσσερις πηγές ανέφεραν ότι η αλλαγή στάσης έρχεται μετά από συνομιλίες μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής στις 25 Ιουνίου, εν όψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Τουρκία, αν και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

«Παλαιότερα, υπήρχε σαφής έλλειψη διαφάνειας, ενώ τώρα υπάρχει διαφάνεια», δήλωσε μια πηγή που είναι ενήμερη για τις συζητήσεις.

Η γαλλική προεδρία, όταν της έστειλε το Reuters ορισμένες ερωτήσεις για το εν λόγω άρθρο, ανέφερε ότι δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, επισημαίνοντας «σημαντικές ανακρίβειες». Δεν διευκρίνισε ποιες ήταν αυτές οι ανακρίβειες και αρνήθηκε να τις εξηγήσει.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει και παρέπεμψε στην γαλλική προεδρία, όπως έκανε και το υπουργείο Άμυνας. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε στα αιτήματα του Reuters για σχολιαμσό.

Μακρόν, Μελόνι και Ερντογάν συζητούν τη συμφωνία για SAMP/T

Οι πηγές ανέφεραν ότι το Παρίσι είχε παραμερίσει ορισμένες πολιτικές επιφυλάξεις που είχαν εμποδίσει προηγουμένως την πρόοδο, αν και εξακολουθούσαν να υπάρχουν δισταγμοί.

Η Τουρκία, η Γαλλία και η Ιταλία ξεκίνησαν τη συνεργασία τους για ένα πιθανό πρόγραμμα αεροπορικής άμυνας μεγάλου βεληνεκούς κατά την περίοδο 2017-2018, το οποίο περιελάμβανε μελέτες για την από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή.

Ωστόσο, το σχέδιο έμεινε στάσιμο καθώς οι σχέσεις μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας επιδεινώθηκαν λόγω της Συρίας, της Λιβύης και των διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο στις οποίες εμπλέκονται η Ελλάδα και η Κύπρος, σχολιάζει το Reuters.

Το SAMP/T, γνωστό και ως Mamba, κατασκευάζεται από τη γαλλο-ιταλική κοινοπραξία Eurosam, στην οποία συμμετέχουν οι εταιρείες MBDA France, MBDA Italy και Thales.

Το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί δεκάδες στόχους ταυτόχρονα, να αναχαιτίζει πολλαπλές απειλές ταυτόχρονα και είναι το μοναδικό σύστημα ευρωπαϊκής κατασκευής που ισχυρίζεται ότι είναι σε θέση να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους.

Αν και συχνά περιγράφεται ως το ευρωπαϊκό αντίστοιχο του αμερικανικού συστήματος Patriot, οι αναλυτές έχουν διχασμένες απόψεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του, επισημαίνοντας το γεγονός ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε μάχη όλα αυτά τα χρόνια.

Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, αλλά η αεροπορική άμυνα παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς δεν διαθέτει δικά της πλήρως ανεπτυγμένα συστήματα πυραυλικής άμυνας και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα συστήματα και τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία επιδιώκει την απόκτηση του συστήματος αυτού στο πλαίσιο του προγραμματισμένου ολοκληρωμένου δικτύου αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας «Steel Dome».

Τούρκος αξιωματούχος: «Υπάρχει πολιτική βούληση για να προχωρήσει η διαδικασία»

Μια πηγή πρόσθεσε ότι η Μελόνι και ο Ερντογάν συζήτησαν το θέμα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας στις 3 Ιουλίου.

Ο ΤΟύρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε στο Reuters τον Ιούνιο ότι η Άγκυρα εξετάζει διάφορες επιλογές, μεταξύ των οποίων τα αμερικανικά συστήματα Patriot και SAMP/T, και παραμένει ανοιχτή σε συνεργασίες που περιλαμβάνουν μεταφορά τεχνολογίας και κοινή παραγωγή.

Ένας Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι η διαδικασία δεν μπόρεσε να προχωρήσει από το 2020 λόγω των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Τώρα, φαίνεται ότι υπάρχει πολιτική βούληση και από τις τρεις πλευρές (Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία) για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Εκτός από το Παρίσι και τη Ρώμη, το σύστημα έχει εξαχθεί μόνο στη Σιγκαπούρη, αν και τα τελευταία χρόνια έχει μεταφερθεί στην Ουκρανία, ενώ η Γαλλία το χρησιμοποίησε φέτος για να βοηθήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αμυνθούν έναντι ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

Η Ιταλία παρέδωσε το σύστημα στην Τουρκία στα μέσα Ιουνίου, στο πλαίσιο του αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ.

Οποιαδήποτε συμφωνία θα επικεντρωθεί πιθανότατα στη νέα γενιά του συστήματος, η οποία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης για τις ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Ο Ερντογάν και ο Μακρόν θα πραγματοποιήσουν συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ για να συζητήσουν διμερή ζητήματα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

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