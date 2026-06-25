Φωτιά σε δασική έκταση, εκδηλώθηκε σήμερα (25 Ιουνίου 2026), λίγο μετά τις 12:00, στη θέση "Αβγό" στον ορεινό όγκο της "Βάλιας Κάλντα" του δήμου Γρεβενών.
Η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο μακριά από κατοικίες και υποδομές, ενώ σημειώνεται ότι στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Ωστόσο, το ελικόπτερο το οποίο είχε απογειωθεί προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς με πλήρωμα δύο (2) ατόμων, εκ των οποίων ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου. Τα 2 μέλη του πληρώματος κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά.
Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων και σύμφωνα με την πυροσβεστική διασώθηκαν και τα δύο (2) μέλη του πληρώματος.
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