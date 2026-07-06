Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την αποβολή με κόκκινη κάρτα του επιθετικού της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ Φολαρίν Μπάλογκαν, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν άδικη.

«Το μόνο, που έκανα ήταν να ζητήσω επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον διαιτητή της αναμέτρησης «φρικτό».

«Είδα τη φάση και είμαι άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό... Αυτό δεν ήταν φάουλ. Δεν ήταν καν παράβαση», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο διαιτητής είναι «λίγο ύποπτος, αν δει κανείς το παρελθόν του».

«Πήρε μια απόφαση που κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει. Είναι ο καλύτερος παίκτης μας ή ένας από τους καλύτερους παίκτες μας. Και του έδειξε κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό... Ναι, ζήτησα επανεξέταση από τη FIFA», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων, μετά από δημοσιεύματα σε πολλά μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο και του ζήτησε να επανεξετάσει την τιμωρία του Μπάλογκαν, η οποία τελικά άρθηκε.

Η πρωτοφανής αυτή παρέμβαση έφερε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής τη πειθαρχική διαδικασία της FIFA και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βελγίου, το οποίο αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα για μια θέση στα προημιτελικά.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η φάση που οδήγησε στην αποβολή του Μπάλογκουν δεν ήταν παρά μια σύγκρουση δύο παικτών που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την κρίση του διαιτητή.

«Είδα τη φάση. Δεν ήταν φάουλ. Δεν ήταν καν παράβαση. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με όλη τους την ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν», δήλωσε.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, «πραγματικά εξαιρετική απόφαση» την απόφαση της FIFA να άρει την τιμωρία της κόκκινης κάρτας.

«Πιστεύω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν απαράδεκτη», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι το μόνο που έκανε ήταν να ζητήσει επανεξέταση της φάσης.

«Δεν τους είπα τι να κάνουν. Δεν μπορώ να τους πω τι να κάνουν», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ήταν σημαντικό η εθνική ομάδα των ΗΠΑ να έχει στη διάθεσή της τους καλύτερους παίκτες της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.