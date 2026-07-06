Παράλληλο πρόγραμμα για τις συζύγους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα συμμετάσχουν στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα διοργανώνει η σύζυγος του Τούρκου Προέδρου, Εμινέ Ερντογάν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στρογγυλή τράπεζα με θέμα την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, επίσημο γεύμα και παρουσίαση της τουρκικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συνάντηση για την ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών

Η Εμινέ Ερντογάν θα φιλοξενήσει στις 8 Ιουλίου, στο παλιό Προεδρικό Μέγαρο στο Τσάνκαγια, περισσότερες από 20 συζύγους αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα βρεθούν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετά την επίσημη υποδοχή, θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Παιδιά, Τεχνολογία και Ασφάλεια: Προστατεύοντας τη νέα γενιά».

Στόχος της συνάντησης είναι να αποτελέσει πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων για την ενίσχυση των κοινών προσπαθειών προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου.

Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο διαδίκτυο, η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Παράλληλα, θα επισημανθεί η σημασία μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στα δικαιώματα του παιδιού και στις θεμελιώδεις αξίες κατά τη διαμόρφωση πολιτικών για τον ψηφιακό χώρο, ενώ θα εξεταστούν τρόποι ανάπτυξης ισορροπημένων και κατάλληλων για κάθε ηλικία μηχανισμών προστασίας.

Οι σύζυγοι των ηγετών θα τοποθετηθούν διαδοχικά στις θεματικές ενότητες «Ψηφιακή ασφάλεια και κίνδυνοι της νέας γενιάς», «Προστατευτικές και κατάλληλες για κάθε ηλικία προσεγγίσεις», «Κοινή ευθύνη και πολυμερής συνεργασία», «Ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και ψηφιακός εγγραμματισμός», «Ηθικές και αξιακές προσεγγίσεις» και «Ανταλλαγή παραδειγμάτων καλών πρακτικών».

Γεύμα με τουρκική γαστρονομία

Μετά την ολοκλήρωση της στρογγυλής τράπεζας, η Εμινέ Ερντογάν θα παραθέσει γεύμα προς τιμήν των συζύγων των ηγετών, στο οποίο θα παρουσιαστούν χαρακτηριστικά πιάτα της τουρκικής κουζίνας.

Το γεύμα θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα που φιλοξενεί δείγματα κεραμικής τέχνης του Ιζνίκ, ενώ τα τραπέζια θα είναι διακοσμημένα με τραπεζομάντιλα που αναδεικνύουν την παράδοση της τουρκικής κεντητικής. Η διοργάνωση αποσκοπεί όχι μόνο στη φιλοξενία των προσκεκλημένων αλλά και στην προβολή της τουρκικής χειροτεχνίας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της παράδοσης της τουρκικής φιλοξενίας.

Μετά το γεύμα, οι σύζυγοι των ηγετών θα συμμετάσχουν σε οικογενειακή αναμνηστική φωτογράφιση.

Παρουσίαση παραδοσιακών τεχνών

Στο τελευταίο μέρος του προγράμματος, η Εμινέ Ερντογάν και οι προσκεκλημένες θα περιηγηθούν σε έκθεση αφιερωμένη στην παραδοσιακή τουρκική χειροτεχνία και υφαντουργία.

Η συλλογή περιλαμβάνει υφαντά, κεντήματα και διακοσμητικά έργα που αναδεικνύουν τον πλούτο της τουρκικής υφαντικής παράδοσης. Οι προσκεκλημένες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά έργα που αποτυπώνουν την οπτική μνήμη της Μεσοποταμίας, της Ανατολίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των τουρκικών κρατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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