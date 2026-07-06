Ιστορική στροφή στη Γερμανία: Θα δανειστεί 800 δισ. ευρώ για επανεξοπλισμό

Η Γερμανία σχεδιάζει να δανειστεί περισσότερα από 800 δισ. ευρώ έως το 2030, σηματοδοτώντας μια ιστορική στροφή σε σχέση με τις δεκαετίες δημοσιονομικής πειθαρχίας, καθώς η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς αυξάνει σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που επικαλείται η εφημερίδα, ο νέος δανεισμός θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα επανεξοπλισμού της χώρας. Ο αμυντικός προϋπολογισμός προβλέπεται να αυξηθεί στα 109 δισ. ευρώ το 2027, από τα σημερινά επίπεδα, και να φτάσει τα 183,6 δισ. ευρώ έως το 2030.

Παράλληλα, το Βερολίνο σχεδιάζει να διαθέσει 11,6 δισ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία το επόμενο έτος.

Ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ υπερασπίστηκε τη νέα δημοσιονομική στρατηγική, δηλώνοντας ότι η Γερμανία δεν μπορεί να αμυνθεί απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με το «Schwarze Null», δηλαδή το δόγμα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού που ακολουθούσε επί δεκαετίες η χώρα.



Πηγή: skai.gr

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