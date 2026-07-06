ΥΠΕΞ - ΕΒΕΑ: Μνημόνιο συνεργασίας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προχώρησαν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης, και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Γιάννης Μπρατάκος.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου δράσεων που θα συμβάλει στη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της χώρας, καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές, μέσω της ανάπτυξης εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης δήλωσε:

«Θεωρώ εξόχως σημαντικό το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Διότι επιβεβαιώνουμε στην πράξη ότι η Ελλάδα προοδεύει, η Ελλάδα καινοτομεί, η Ελλάδα διεκδικεί το μερίδιο που της αξίζει στον διεθνή στίβο της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων.

Και, βέβαια, προϋπόθεση για να πραγματωθεί το όραμα της οικονομικής εξωστρέφειας, το οποίο για την κυβέρνηση αποτελεί βασικό πυλώνα προόδου της πατρίδας μας συνολικά, είναι η συμπαράταξη όλων των αρμόδιων θεσμικών φορέων. Από αυτή την άποψη, το Υπουργείο Εξωτερικών και το ΕΒΕΑ τα τελευταία χρόνια αποτελούν υπόδειγμα σύμπραξης, ενώ με το νέο Μνημόνιο μία σχέση, η οποία ήταν ήδη στενή και αποδοτική, περνά σε ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο, με μεγάλες προσδοκίες αλλά και συγκεκριμένες, προσεκτικά σχεδιασμένες δράσεις.

Οι συνέργειες που σκοπεύουμε να αναπτύξουμε από κοινού, ΥΠΕΞ και ΕΒΕΑ, καλύπτουν ένα εξαιρετικά ευρύ και πολυδιάστατο πεδίο δράσεων. Θα σταθώ όμως ιδιαίτερα στις νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις, αυτό το τόσο δημιουργικό και δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας, ψυχή και νους του οποίου είναι κυρίως νέοι, άξιοι και υγιώς φιλόδοξοι συμπολίτες μας. Ανήσυχα πνεύματα που αναζητούν – αλλά και δικαιούνται – μια διέξοδο στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα προβολής για τις ελληνικές startups, αλλά και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες προσέλκυσης κεφαλαίων».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε:

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών σηματοδοτεί την απαρχή μιας ακόμη στενότερης και πιο οργανωμένης συνεργασίας προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να στηρίξουμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της οικονομικής διπλωματίας και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγές, τις επενδύσεις και την καινοτομία.

Το ΕΒΕΑ θα εργαστεί συστηματικά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε η συμφωνία αυτή να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ουσιαστική υποστήριξη των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται και διεκδικούν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές. Η επιτυχία της συνεργασίας θα αποτυπωθεί στην ικανότητά μας να δημιουργούμε διαρκώς νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον».

Οι βασικοί άξονες της συνεργασίας

Η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΕΒΕΑ εκτείνεται σε ένα ευρύ και δυναμικό πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

Δικτύωση και επιχειρηματικές αποστολές: Συνδιοργάνωση επιχειρηματικών φόρουμ, αποστολών, Β2Β συναντήσεων και επενδυτικών εκδηλώσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αξιοποίηση του διπλωματικού δικτύου: Στενή συνεργασία με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) και τις ελληνικές διπλωματικές αρχές, με στόχο την υποστήριξη των μελών του ΕΒΕΑ και τη διερεύνηση νέων αγορών.

Στήριξη της καινοτομίας και των startups: Διεθνής προβολή και δικτύωση των νεοφυών επιχειρήσεων της Θερμοκοιτίδας/Επιταχυντή του ΕΒΕΑ (Θ.Ε.Α.), σύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας με διεθνείς επενδυτές και επιταχυντές, καθώς και υποστήριξη της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων και νεοφυών εταιρειών σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, τεχνολογικές διοργανώσεις και δράσεις προβολής στο εξωτερικό.

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εκπόνηση μελετών: Πραγματοποίηση εξειδικευμένων ερευνών για αγορές-στόχους και αμφίδρομη ενημέρωση σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές εξελίξεις.

Εκπαίδευση στελεχών: Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το ΕΒΕΑ για τους μελλοντικούς διπλωμάτες της Ελληνικής Διπλωματικής Ακαδημίας και του Τμήματος ΟΕΥ της ΕΣΔΔΑ, καθώς και ενημερωτικών εργαστηρίων για τις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου.

Προσέλκυση επενδύσεων: Ανάληψη κοινών δράσεων με στόχο την προβολή της Ελλάδας ως ενός ασφαλούς, αξιόπιστου και ελκυστικού επενδυτικού προορισμού.



Πηγή: skai.gr

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