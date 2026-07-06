Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν εξέφρασε σήμερα την ελπίδα ότι η χώρα του θα βελτιώσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία και θα επιλύσει ορισμένα «προβληματικά ζητήματα» που ανέκυψαν πρόσφατα.

Η Μόσχα επέβαλε ευρείς εμπορικούς περιορισμούς στην Αρμενία, πριν από τις εκλογές του περασμένου μήνα, απαγορεύοντας τις εισαγωγές πολλών αρμενικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων φρέσκων προϊόντων, λουλουδιών ψαριών και αλκοολούχων ποτών.

Ο Πασισιάν έκανε αυτή τη δήλωση στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν στο Γεκατερίνεμπουργκ των Ουραλίων. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψή του στη Ρωσία αφού κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου. Στη συνέντευξη δήλωσε ότι η συνάντηση, που έγινε στο πλαίσιο μιας διεθνούς έκθεσης βιομηχανικών προϊόντων, είναι «μια καλή ευκαιρία, όπως λένε, να συγχρονίσουμε τα ρολόγια μας».

«Ορισμένα προβληματικά ζητήματα ανέκυψαν πρόσφατα και, φυσικά, ελπίζω ότι θα τα συζητήσουμε και θα τα επιλύσουμε», πρόσθεσε, σύμφωνα με το αρμενικό δημόσιο πρακτορείο Armenpress.

Τα τελευταία χρόνια ο Πασισιάν τηρεί φιλοδυτική στάση, προκαλώντας την οργή της Μόσχας που απείλησε να αποκλείσει την Αρμενία από τη Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, εάν επιμείνει στην πρόθεση της να ενταχθεί στην ΕΕ.

Το κόμμα «Κοινωνικό Συμβόλαιο» του Πασινιάν κέρδισε τις εκλογές του περασμένου μήνα, σε βάρος πολλών φιλορωσικών, αντιπολιτευόμενων κομμάτων. «Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών μας με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και, φυσικά, επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση» είπε ο Πασινιάν στον Μισούστιν.

Η Αρμενία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία για τον ενεργειακό εφοδιασμό της ενώ το 35% του εξωτερικού εμπορίου της πέρυσι ήταν με τη Μόσχα.

Μετά τις εκλογές η ΕΕ αποδέσμευσε ποσό ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ για την οικονομική στήριξη της Αρμενίας και χαλάρωσε ορισμένους κανόνες για την εξαγωγή αρμενικών προϊόντων σε ευρωπαϊκές αγορές.

Πηγή: skai.gr

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