O νομάρχης της Αδριανούπολης, Yunus Sezer ανακοίνωσε πως η Τουρκία θα χτίσει φράχτη μήκους 8,5 χιλιομέτρων στα σύνορα με την Ελλάδα και πως αργότερα μπορεί να επεκταθεί, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Φέτος συνεχίζουμε την κατασκευή ηλεκτροπτικών πύργων και λαμβάνουμε άλλα μέτρα με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Φέτος, θα εφαρμόσουμε φυσικά μέτρα ασφαλείας των συνόρων και θα χτίσουμε φυσικά φράχτη στα δυτικά μας σύνορα για πρώτη φορά», επεσήμανε ο Yunus Sezer.

Αναλυτικότερα, ο κυβερνήτης της Αδριανούπολης, Yunus Sezer έκανε δηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις ως προς την ασφάλεια των συνόρων και ως προς την εγκληματικότητα της Αδριανούπολης μετά τη Συνάντηση Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας του Φεβρουαρίου.

Μιλώντας στον Τύπο μετά τη Συνάντηση Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας του Φεβρουαρίου, ο κυβερνήτης της Αδριανούπολης Yunus Sezer μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με το έργο ασφαλείας που διεξάγεται στη συνοριακή γραμμή. Ο Sezer δήλωσε ότι οι εργασίες που έγιναν πέρυσι για την ενίσχυση των συνοριακών δρόμων ολοκληρώθηκαν και είπε:

«Όσον αφορά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στη συνοριακή γραμμή, είχαμε ολοκληρώσει τη βελτίωση των συνοριακών μας δρόμων μήκους 325 χιλιομέτρων και την κατασκευή συνοριακών δρόμων από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Φέτος συνεχίζουμε με το έργο και την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών μας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τόσο στην κατασκευή ηλεκτροπτικών πύργων όσο και στη λήψη άλλων μέτρων. Φέτος, θα εφαρμόσουμε για πρώτη φορά φυσικά μέτρα συνόρων στα δυτικά μας σύνορα. Στη γραμμή των συνόρων θα κατασκευαστούν τείχη και φράχτες. Όπως γνωρίζετε, υπήρχαν μόνο διαδρομές περιπολίας. Ολοκληρώθηκαν οι διαδρομές περιπολίας και έγινε διαγωνισμός για την κατασκευή φυσικών περιφράξεων και τειχών, όπως στα ανατολικά σύνορα. Για πρώτη φορά θα έχουμε λάβει μέτρα σωματικής ασφάλειας στα δυτικά σύνορα. Σε πρώτο στάδιο θα κατασκευαστεί τείχος στα ελληνικά σύνορα. Το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν τα τείχη ασφαλείας στα σύνορα. Αρχικά προβλέπεται να κατασκευαστούν φέτος 8,5 χιλιόμετρα... Ξεκίνησε από τα ελληνικά σύνορα και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε στο μέλλον ανάλογα με την κατάσταση».

Πηγή: skai.gr

