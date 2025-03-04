«Μήλο της Έριδος» αποτελεί το ζήτημα του νερού στο Αλιβέρι και τους γύρω οικισμούς, το οποίο απασχόλησε την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με τους ειδικούς να απαντούν στο τι ακριβώς συμβαίνει.

Το νερό στην περιοχή δεν είναι πόσιμο. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος κάνει λόγο για ανίχνευση βαρέων μετάλλων που είναι επικίνδυνα για την υγεία, με τον Δήμο, ωστόσο, να διαψεύδει επισημαίνοντας πως στις γεωτρήσεις διαπιστώθηκε πως υπάρχει το φαινόμενο της υφαλμύρωσης.

Όλοι πάντως συμφωνούν πως η κατασκευή του φράγματος Μανικίων θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο αντιπρόεδρος της επιχείρησης Ύδρευσης Γιώργος Παπαδιόχος μιλώντας στο «Οπου Υπάρχει Ελλάδα», είπε ότι γίνονται μελέτες και ήδη έχει εγκριθεί 1,5 δισ. ευρώ για έργα. «Η προσπάθειά μας είναι μέχρι το καλοκαίρι, να έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.