Κοζάνη: Απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από ηλικιωμένους στη βόρεια Ελλάδα μέσω τηλεφωνικής απάτης

Ποσά χιλιάδων ευρώ κατάφερε να αποσπάσει από ηλικιωμένους, μέσω τηλεφωνικής απάτης, εγκληματική ομάδα στην Κοζάνη, μέλος της οποίας συνελήφθη επ' αυτοφόρω χθες, Κυριακή 5 Ιανουαρίου, την ώρα που παραλάμβανε χρηματικό ποσό και τιμαλφή από μία γυναίκα. Πρόκειται για 49χρονο ημεδαπό, ο οποίος -σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας- είχε στο συγκεκριμένο περιστατικό τον ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ αναζητούνται για να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία δύο συνεργών του, ενός άνδρα και μίας γυναίκας.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, εξιχνιάσθηκαν ακόμη πέντε περιστατικά, εκ των οποίων τρία ήταν απόπειρες τηλεφωνικής απάτης, που τελέσθηκαν την ίδια ημέρα το πρωί σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και δύο ήταν τετελεσμένα περιστατικά, που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο στην πόλη της Κατερίνης και τον Νοέμβριο στο Κιλκίς.

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι τον Οκτώβριο τα μέλη της ομάδας κατάφεραν να εξαπατήσουν 86χρονη ημεδαπή στην Κατερίνη, από την οποία απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 1.100 ευρώ και τον Νοέμβριο 88χρονο ημεδαπό στην πόλη του Κιλκίς, από τον οποίο κατάφεραν να πάρουν το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ.

Η αντίστροφη μέτρηση γα τα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι άρχισε όταν έβαλαν στόχο μία συγκριτικά νεότερη γυναίκα. Ειδικότερα, χθες 52χρονη ημεδαπή δέχθηκε τηλεφωνική κλήση στο σταθερό της οικίας της από άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρίστανε τον γιατρό, ζητώντας της μεγάλο χρηματικό ποσό, με το πρόσχημα ότι η κόρη της είχε τραυματισθεί και απαιτούνταν χρήματα για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, άγνωστη γυναίκα προσποιείτο την κόρη της γυναίκας, εκλιπαρώντας για βοήθεια, προκειμένου να γίνει το αφήγημά τους ακόμη πιο πειστικό. Η 52χρονη, αντιλαμβανόμενη τη σε βάρος της απάτη, ενημέρωσε άμεσα τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Κοζάνης, οι οποίοι συγκρότησαν ειδική αστυνομική ομάδα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που θα παραλάμβανε τα χρήματα.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση δύο άγνωστων ατόμων-συνεργών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και τον εντοπισμό τυχόν άλλων παθόντων. Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.