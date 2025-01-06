Βίντεο «πιάνει» την ώρα της δράσης συμμορία ανήλικων Ρομά που πραγματοποιούσε ληστείες και διαρρήξεις σε σπίτια ηλικιωμένων στην περιοχή του Πειραιά.

Από τους δράστες, ηλικίας 15 ετών συνελήφθησαν οι τρεις ενώ αναζητείται ακόμα ένας 18χρονος, που έχει ταυτοποιηθεί.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι ανήλικοι έχοντας ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους προσώπου τους, εισέρχονταν σε οικίες, παραβιάζοντας τις θύρες ή τις μπαλκονόπορτες.

Στη συνέχεια, με απειλή μαχαιριού, αεροβόλου πιστολιού ή με χρήση βίας ακινητοποιούσαν τα θύματά τους ή τους φίμωναν σε κάποιες περιπτώσεις με διάφορα ενδύματα και έπειτα αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ρουχισμού που φορούσαν κατά τη διάπραξη των ληστειών, καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των προαναφερθέντων προσώπων σε 4 περιπτώσεις ληστειών και 2 απόπειρες σε οικίες, καθώς και σε 2 περιπτώσεις κλοπής, από τις οποίες μία σε οικία και μία στο δρόμο σε περιοχές του Πειραιά.

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διάπραξη κλοπών σε οικίες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συμπεριλαμβάνονται και οι γονείς των εμπλεκομένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

