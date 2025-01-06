Κωνσταντίνος Λυκέτσος: Η επιστήμη της Ψυχής και οι γέφυρες ανάμεσα σε δύο κόσμους

Ο Κωνσταντίνος Λυκέτσος, καθηγητής Ψυχιατρικής και Επιστημών της Συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, μίλησε στην Κωνσταντίνα Βαρσάμη και στον ΣΚΑΪ 100,3 για τη ζωή, την καριέρα του και τις μεγάλες προκλήσεις της ψυχικής υγείας (ακούστε όλη την εκπομπή εδώ).

Με ειδίκευση στην άνοια και τον εγκεφαλικό τραυματισμό, ο κ. Λυκέτσος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως, ενώ η πορεία του από το Λονδίνο, όπου γεννήθηκε, μέχρι τις ΗΠΑ αντικατοπτρίζει το πνεύμα της αφοσίωσης και της αναζήτησης νέων οριζόντων.

Με την Κωνσταντίνα Βαρσάμη μοιράστηκε στιγμές από την παιδική του ηλικία στην Ελλάδα, την απόφαση που τον ώθησε να ασχοληθεί με την ψυχιατρική και τη σύνδεσή του με την επιστήμη του εγκεφάλου.

«Ο πατέρας μου ήταν ψυχίατρος και πάντα με ενέπνεε η δουλειά του με ανθρώπους που χρειάζονταν ελπίδα και κατανόηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ προσωπικών αναμνήσεων και επαγγελματικών απόψεων, ο κ. Λυκέτσος μίλησε για την επόμενη πανδημία, την άνοια, και για το πώς η σύγχρονη επιστήμη μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αναφέρθηκε επίσης στο κενό που δημιουργεί η μοναξιά και πώς οι κοινωνικοί δεσμοί μπορούν να λειτουργήσουν ως ασπίδα απέναντι στις ψυχικές και σωματικές ασθένειες.

Ο Κωνσταντίνος Λυκέτσος είναι το είδος του επιστήμονα που συνδυάζει γνώσεις, συναίσθημα και όραμα, ενώ η ιστορία του εμπνέει και παρακινεί.

