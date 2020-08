Ο Τσαρλς Αντετοκούνμπο, πατέρας της οικογένειας «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 2017 και ο αστέρας του NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν τον ξεχνά

Ο Greek Freak θυμήθηκε τα γενέθλια του πατέρα του, αναρτώντας ένα συγκινητικό μήνυμα στο twitter με αφορμή την ημέρα αυτή. "Ξέρω ότι είσαι στον Παράδεισο και χαμογελάς από ψηλά! Χρόνια πολλά Μπαμπά" αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιάννης, με βίντεο που παρουσιάζει στιγμές από τη ζωή της οικογένειας Αντετοκούνμπο.



I know you are in Heaven proud and smiling down! 🙏🏽❤️ Happy Birthday Daddy. pic.twitter.com/74kzk2ckMG